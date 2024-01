Stimmung schwankt zwischen Lust und Frust: NZ-Bürgermeisterumfrage in VG Birkenfeld

Wer möchte weitermachen, und für wen ist im Sommer definitiv Schluss. Die NZ setzt ein halbes Jahr vor der Kommunalwahl am 9. Juni ihre Umfrage unter den derzeitigen Ortsbürgermeistern in der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld fort. In Teil zwei der kleinen Serie sind gemäß der alphabetischen Reihenfolge die Aussagen der Amtsinhaber von Elchweiler bis Hoppstädten-Weiersbach an der Reihe.