Lebensrettende Stammzellprodukte können aufgrund des Krieges in der Ukraine wie etwa durch Schließung der Grenzen oder Sperrungen im Luftraum nicht zu den Patientinnen und Patienten gebracht werden: Die Stefan-Morsch-Stiftung, Deutschlands erste Stammzellspenderdatei, steht mit Partnerorganisationen in beiden Ländern in engem Austausch. Die Stiftung plant nun Hilfsmaßnahmen für geflüchtete ukrainische Leukämiepatienten.