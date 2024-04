Plus Baumholder

Stadtrat vergibt Erdarbeiten für die neue Westrichhalle: Zuschlag für 1,6 Millionen Euro

Von Sascha Saueressig

i Auf der Fläche der Ascheplätze der Tennisabteilung wird die neue Westrichhalle entstehen. Das künftige Erdgeschoss und die Höhe des Zugangs liegen parallel zur heutigen Halle und der Fläche des Parkplatzes. Foto: Sascha Saueressig

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vor den Osterferien das Gewerk Erd- und Betonarbeiten an die Firma Iselborn aus Bad Kreuznach vergeben. Bei insgesamt acht Angeboten sei die Firma aus Bad Kreuznach mit ihrem Angebot in Höhe von 1,623 Millionen Euro der günstigste Bieter.