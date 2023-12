Plus Idar-Oberstein Stadtrat folgt den Ausschüssen: Wasserpreis steigt ab 1. Januar Die Rechnung ist einfach: Die Tickets fürs Hallen- und fürs Stadenbad steigen ab Januar um jeweils 50 Cent für alle Kategorien und Altersgruppen (Erwachsene und Kinder/Jugendliche). Mit Blick aufs Defizit für die beiden Bäder mit zusammen fast 1,3 Millionen Euro sind die Preiserhöhungen moderat und können die Verluste bei Weitem nicht decken, darüber gab es in der Weihnachtssitzung des Stadtrats keine Diskussionen. Von Karl-Heinz Dahmer

Und das Hallenbad zu schließen, das den weitaus größten Teil dieses Millionenverlustes verursacht, ist auch kein Thema. Am Ende einer erwartungsgemäß kurzen Aussprache (das meiste war schon in den Ausschuss-Sitzungen in den Wochen zuvor gesagt worden; die NZ berichtete) stimmten fünf Räte gegen die Preiserhöhungen im Stadenbad (bei einer Enthaltung) ...