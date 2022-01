Goldene Zeiten in Idar-Oberstein, Geschichte geschrieben, endlich schuldenfrei und finanzieller Spielraum (auch wenn er längst nicht so üppig ist, wie manche vermuten): Da lässt sich das Jahr 2022 optimistisch beginnen, und auch OB Frank Frühauf dürfte nach dem Ende seines Urlaubs am 5. Januar nach stressigen, aber erfolgreichen Wochen wieder voller Tatendrang sein.