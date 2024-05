Plus Idar-Oberstein Stadt Idar-Oberstein feiert das Ehrenamt in der Messe: Anmelden bis 27. Mai i Das Ehrenamtsfest 2023 war außerordentlich gut besucht. Foto: Eva Grosser Zum Ehrenamtsfest lädt die Stadt Idar-Oberstein für Samstag, 1. Juni, um 17 Uhr in die Messe ein. Mit der Veranstaltung möchten sich Stadtrat und Verwaltung bei denjenigen bedanken, die sich in und für Idar-Oberstein ehrenamtlich engagieren. Die Teilnehmerzahl ist auf 500 Personen begrenzt. Lesezeit: 1 Minute

Ehrenamtliches Engagement spielt eine große Rolle in Rheinland-Pfalz. Mehr als 40 Prozent der Bürger betätigen sich ehrenamtlich. Rheinland-Pfalz gehört damit zur Spitzengruppe im Ländervergleich. „Auch in Idar-Oberstein sind viele Menschen in Vereinen, Organisationen und Initiativen tätig und als Oberbürgermeister bin ich stolz, dass sie sich in so hohem Maße für ...