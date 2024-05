Plus Idar-Oberstein

Spielspaß auf der Messebühne: Andreas Diehlmann Band begeistert beim Clubtime-Konzert

i Andreas Diehlmann (Gitarre, von links), Tom „Tomtom“ Bonn (Schlagzeug) und Jörg Sewald (Bass) auf der Messebühne in Idar-Oberstein Foto: Sabine Greber-Maier

Da kann man getrost sagen: Die Veranstaltungsreihe „Club Time“ des Blue Note Vereins hat sich etabliert. Trotz sommerlicher Temperaturen und viel Veranstaltungskonkurrenz draußen vor der Tür kamen am Samstagabend 150 Musikfans zum Konzert der Andreas Diehlmann Band in der Messe Idar-Oberstein. Vorsitzender Michael Weber war zufrieden mit dem Abend und versprach den Blues-Fans der Region weitere Abende in der Messe.