Bundenbach

Der 13-jährige Ben aus Wahlenau (VG Kirchberg) hatte in der letzten Sommerferienwoche einen schlimmen Freizeitunfall. Beim Sprung in den heimischen Pool hat er sich eine Fraktur des dritten bis fünften Halswirbels zugezogen. Er liegt seitdem in einer Spezialklinik und kann weder Beine noch Arme bewegen.