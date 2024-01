Mit dem Neubau eines neuen Feuerwehrgerätehauses auf dem Festplatz wird zwar möglicherweise in naher Zukunft ein Großprojekt in Brücken in Angriff genommen. Dieses würde allerdings unter der Regie der für den Brandschutz zuständigen Verbandsgemeinde (VG) stehen. Die Gemeinde selbst wird 2024, wenn sich ihre urkundliche Ersterwähnung zum 650. Mal jährt, bei ihren Investitionen nur kleine Brötchen backen. Das zeigt der Blick auf den aktuellen Haushaltsplan.