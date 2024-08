Plus Kreis Birkenfeld

Sommerferien machen sich bemerkbar: Arbeitslosenquote im Kreis Birkenfeld wieder auf 6,8 Prozent angestiegen

i Das Logo der Agentur für Arbeit ist an einer Fensterscheibe zu sehen. Foto: Paul Zinken/DPA

Nach nur zwei Frühjahrsmonaten, in denen die Arbeitslosigkeit geringfügig zurückging, stieg sie im Juli wieder an, wie die Agentur für Arbeit Bad Kreuznach in ihrem Monatsbericht feststellt.