Plus Kreis Birkenfeld

Sommerferien machen sich bemerkbar: Arbeitslosenquote im Kreis Birkenfeld wieder auf 6,8 Prozent angestiegen

Nach nur zwei Frühjahrsmonaten, in denen die Arbeitslosigkeit geringfügig zurückging, stieg sie im Juli wieder an, wie die Agentur für Arbeit Bad Kreuznach in ihrem Monatsbericht feststellt.