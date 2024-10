Plus Dienstweiler Siegerehrung bei der Deutschen Meisterschaft im 3D-Bogenschießen: Bogenschützen kämpften sich durch Steinbruch Von Franz Cronenbrock i Die Zielfiguren wurden nach den Wettkämpfen bereits wieder eingesammelt und abgebaut. Eine komplette Ausrüstung inklusive Bogen und Zubehör erreicht schnell mal einen Wert von 3000 Euro. Fotos: Franz Cronenbrock Foto: Franz Cronenbrock Auf einem anstrengenden Parcours über Wiese und Fels zeichneten sich einige als Deutscher Meister im Bowhunter aus. Ob mit Langbogen oder Recurve, Komposit- und Compoundbögen, für jeden Wettkämpfer eine Herausforderung. Lesezeit: 4 Minuten

Wenn die Einwohnerzahl einer kleinen Gemeinde plötzlich auf über das Doppelte anschwillt, so muss was Besonderes vorgefallen sein. In diesem Fall eine Deutsche Meisterschaft im Bowhunter, zu der sich 380 Teilnehmer angemeldet hatten. Dazu gesellten sich noch zahlreiche Funktionäre der Turnierleitung, das Orga-Team, das Catering und natürlich auch Besucher. Darauf ...