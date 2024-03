Plus Idar-Oberstein Sieger von Muezzin-Wettstreit auf dem Klotz Lesezeit: 1 Minute Mit „The Armed Man – A Mass for Peace“ von Karl Jenkins und „Mass of the Children“ von John Rutter werden am kommenden Samstag zwei ungewöhnliche Messen an einen ungewöhnlichen Ort aufgeführt: auf dem Exerzierplatz der Klotzbergkaserne. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr, eine Einführung in die beiden Werke gibt es vorab um 19 Uhr.

