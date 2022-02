Trier-Ehrang

Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 14.02.2022, um 14:47 Uhr, wurde in Trier-Ehrang, in der Kyllstraße, ein vor der dortigen Sparkasse am Fahrbahnrand parkender Pkw Opel Astra, von einem vorbeifahrenden, dunklen Pkw der Marke Audi, am linken Außenspiegel beschädigt.