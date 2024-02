Sicherheit geht vor: Im Schönewald müssen alte Buchen weichen

Der Name sagt schon alles: Der am Rand der Kreisstadt gelegene Schönewald ist ein Fleckchen Erde, in dem sich die Natur genießen lässt und das deshalb bei sehr vielen Birkenfelder Bürgern für einen Spaziergang beliebt ist. Diesen wird es deshalb sicher auffallen, dass dort in den nächsten drei Wochen Forstarbeiten im größeren Umfang laufen, bei denen leider auch viele alte Bäume fallen müssen.