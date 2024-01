Plus Idar-Oberstein/Koblenz Schwierige Gerichtsverhandlung: Beteiligte widersprechen sich in allen Belangen Es ist einer jener Gerichtstermine, bei denen man leicht die Orientierung verlieren kann. Der Angeklagte D. und Zeuge M. widersprechen sich schon in den geringsten Details, Fragen bleiben unbeantwortet. Nur eines steht fest: Leugnen wäre zwecklos – es gibt zu viele Menschen, die gesehen haben, was dem 21 Jahre alten D. vorgeworfen wird. Von Karl-Heinz Dahmer

Auf einem belebten Platz mitten in Koblenz geraten die beiden in Idar-Oberstein lebenden Männer am 11. Juni 2023 in Streit, es geht um Geld oder um die Telefonnummer einer Zufallsbekanntschaft – schon da widersprechen sich die beiden Darstellungen. D. schubst M. von sich weg und packt ihn am Hals, beißt ihn ...