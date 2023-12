Bad Kreuznach

Schwere Brandstiftung wird am Landgericht verhandelt: Halbe Million Euro Schaden

Die 2. Strafkammer des Landgerichts Bad Kreuznach verhandelt am Dienstag, 2. Januar, ab 9.30 Uhr die Brandstiftung an einem Haus in der Vollmersbachstraße in Idar-Oberstein im August 2023. Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach wirft einem 39-jährigen vorbestraften Angeklagten aus St. Ingbert besonders schwere Brandstiftung in Tateinheit mit versuchtem Wohnungseinbruchsdiebstahl vor. Der Angeklagte sitzt in der JVA Rohrbach ein.