Schulkinder skandieren in Hoppstädten-Weiersbach: „Wir wollen Frieden“

Ein Zeichen setzten am Montag die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Hoppstädten-Weiersbach. In einem Demonstrationsmarsch zogen die Kinder, begleitet vom Lehrpersonal, von der Schule zum Vorplatz des benachbarten Gemeindezentrums und skandierten dabei immer wieder: „Wir wollen Frieden“.

Am Pavillon, wo sich inzwischen auch zahlreiche Eltern eingefunden hatten, fand die Schlusskundgebung statt mit John Lennons Song „Give Peace a Chance“. Die Idee einer Demo ging von den Schülern aus, berichtet Schulleiterin Barbara Fuss. In ihrer Freizeit hatten die Kinder die Plakate gemalt und Friedensbotschaften geschrieben, vielfach auch in den ukrainischen Farben. Weiße Friedenstauben waren aus Papier ausgeschnitten und an Stäbe geklebt worden, die die Kinder hochhielten.

Im Unterricht waren die Schülerinnen und Schüler auf das sensible Thema des Einmarsches der russischen Truppen in die Ukraine und die vielen Flüchtlinge vorbereitet worden. Ihnen wurde erklärt, was Demokratie bedeutet und dass dort auch das Recht auf freie Meinungsäußerung gibt, das sie mit ihrer Demo wahrgenommen haben.