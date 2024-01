Plus Baumholder Schuhgeschäft Walter in Baumholder: Und zum Abschied gibt es jede Menge Rosen Ganz überwältigt vom Zuspruch der Baumholderer sind Helga und Otfried Walter am Tag vor Silvester: Hunderte Rosen dankbarer Kunden wurden als allerletzte Anerkennung und ein liebenswertes Dankeschön in den vergangenen Tagen vorbeigebracht. Von Benjamin Werle

„Kurz vor Weihnachten haben sie eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht und alle Baumholderer aufgefordert, Rosen zu besorgen, um sie am 29. und 30. Dezember im Schuhgeschäft vorbeizubringen“, berichtet Stadtbürgermeister Günther Jung, der seinem langjährigen Mitstreiter in der Werbegemeinschaft Pro Baumholder, Otfried, und dessen Frau Helga am Samstagvormittag persönlich noch einmal für ihr ...