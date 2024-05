Plus Nohen Schützenverein Nohen: Ein buntes Programm zum 50. Geburtstag Von Gerhard Müller i So präsentierten sich die aktiven Schützen im Jahr 1997. Foto: Repro: Gerhard Müller Von der Gründung am 20. November 1973 im Gasthaus Römer, über den ersten vereinseigenen Kreismeister, bis zur Pfalzliga. Der Schützenverein Nohen feiert sein Jubiläum und blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Lesezeit: 4 Minuten

Der Schützenverein Nohen feiert sein 50-jähriges Bestehen. Am Samstag, 15. Juni, startet das eintägige Programm mit einem Festzug, der sich um 18 Uhr am alten Kirmesplatz in Richtung Rimsberg aufstellt. Nach dem Eintreffen des Festzugs mit Musikkapelle an der Halle am Sportplatz begrüßen die Böllerschützen der Böllerfreunde Nahetal die Festbesucher. ...