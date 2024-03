Plus Idar-Oberstein

Schülerstreit am Idar-Obersteiner Bahnhof: Jugendlicher ruft Polizei

i Zu einem Schülerstreit wurde die Polizei Idar-Obersteins am Mittwochmittag an den Bahnhof gerufen – von einem beteiligten Jugendlichen, da die Auseinandersetzung zu eskalieren drohte. Foto: Hosser

Polizeieinsatz am Bahnhof am Mittwochmittag gegen 13.15 Uhr: Zwei Realschüler, 14 und 15 Jahre alt, waren bei der Busfahrt von der Schule zum Bahnhof in Streit geraten.