Schüler kaufen Edelsteine im Großhandel oder bringen sie vom Steinbruch Juchem oder dem ehemaligen Steinbruch Setz mit, setzen die Preise fest, verkaufen sie. Fast der ganze Gewinn fließt in soziale Projekte in der ganzen Welt. Die Schüler lernen, wie Wirtschaft funktioniert und entwickeln ein festeres soziales Bewusstsein, als man es in der Theorie im Unterricht je bekommen kann: Das ist in groben Zügen die Geschichte der Berliner Schülerfirma Steinbrücke.