Plus Hoppstädten-Weiersbach Schnittlauchkirmes mit Böllerschüssen: Hoppstädtener und Weiersbacher feierten vier Tage ausgelassen Von Franz Cronenbrock i Gute Stimmung herrschte natürlich auch bei der Straußjugend während der Schnittlauchkirmes in Hoppstädten-Weiersbach. Vier Tage lang ließen es die Einwohner gemeinsam krachen. Foto: Franz Cronenbrock Trotz eines gesperrten Bahnübergangs zwischen den beiden Ortsteilen Hoppstädten und Weiersbach und des DFB-Pokalendspiels zwischen 1. FC Kaiserslautern und Bayer 04 Leverkusen, zu dem auch viele Lauternfans aus dem Doppelort nach Berlin gefahren waren, zeigte sich die Kirmesvorstand zufrieden mit dem Besuch der Schnittlauchkirmes. Traditionell wird sie am Wochenende nach Pfingsten, dem Dreifaltigkeitssonntag, gefeiert. Lesezeit: 2 Minuten

Los ging es am Freitag mit dem Fassanstich und einer Disko in der Halle des SV Weiersbach, der auch die Kirmes ausrichtete. Am Samstag ab 18 Uhr wurde die Kirmes durch die Bleiderdinger Böllerschützen angeschossen. Viertelstündlich bis 20 Uhr gaben sie jeweils drei Schuss mit ihren Katzenköpp ab. Danach spielte ...