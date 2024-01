Idar-Oberstein

Schmuck- und Edelsteinpreis: Arbeiten werden bei der IHK gezeigt

Alle zum 53. Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreis Idar-Oberstein 2023 (Thema: „Faszinierende Geschöpfe des Meeres“) und zum 34. Deutschen Nachwuchswettbewerb für Edelstein- und Schmuckgestaltung Idar-Oberstein 2023 („Fabelwesen“) eingereichten Arbeiten werden am Sonntag, 21. Januar, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr im IHK-Gebäude (Untergeschoss) in Idar, Hauptstraße 161, ausgestellt.