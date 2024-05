Plus Birkenfeld

Schlechtes Wetter ist schuld: Start der Stadionsanierung „Am Berg“ verschoben

i Der Bagger steht schon im Stadion „Am Berg“. Er muss aber noch warten – und zwar auf besseres Wetter. Foto: Stefan Conradt

Das schlechte Wetter der vergangenen Tage hat auch für eine Verzögerung bei den anstehenden Sanierungsarbeiten im Stadion „Am Berg“ gesorgt. Wie Manuela Petry von der Liegenschaftsabteilung der VG-Verwaltung mitteilt, hat die Baufirma zwar wie geplant am Dienstag nach Pfingsten mit den vorbereitenden Arbeiten begonnen. So richtig einsteigen in die Sanierung könne man allerdings aufgrund der schweren Regenfälle nicht.