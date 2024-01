Reichenbacher Rat fordert: Nur noch Tempo 30 in der Hauptstraße

Die lokalpolitisch Verantwortlichen in Reichenbach wollen Autofahrer ausbremsen, die in der Ortsdurchfahrt zu schnell unterwegs sind. Mit sieben Stimmen bei einer Enthaltung befürworteten die Mitglieder des Gemeinderats bei dessen jüngster Sitzung die Ausweisung einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h in der Hauptstraße. Diese ist ein Teilabschnitt der Landesstraße (L) 172.