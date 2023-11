Im Wochenendhausgebiet, das sich im Süden der Börfinker Gemarkung in der Nähe der Landesstraße 165 befindet, muss die Trinkwasserleitung erneuert und eine Zuwegung angelegt werden. Im gleichen Teil der Gemarkung plant die Gemeinde zudem ein Ferienhausgebiet. So weit, so gut. Aber es gibt Probleme, mit denen sich der Rat in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt hat.