Rat ebnet Weg für Wasserstoffprojekt: 4,5 Millionen Euro am Umwelt-Campus investieren

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am Mittwochabend einstimmig den Satzungsbeschluss für die Änderung des Bebauungsplans im Bereich „UCB Südwest“ gefasst. Damit werden baurechtlich die Weichen für die Verwirklichung des Wasserstoff-Modellprojekts am Umwelt-Campus (die NZ berichtete mehrfach) gestellt. Eine Entscheidung musste das Gremium in diesem Zusammenhang aber noch vertagen.