Radeln für Ruanda: Die Fairplay-Tour macht in Birkenfeld Halt

i Dieses Birkenfelder Team mit (von links) Niklas Kölling, Marten Franke, Malte Auler und Sebastian Klauk nahm im vergangenen Jahr an der Tour teil. Foto: Leonhard Stibitz

Die Fairplay-Tour fährt auch in diesem Jahr wieder durch Birkenfeld. Die Teilnehmer übernachten dort in der Grundschule. Mit den Spenden wird ein Schulbauprojekt in Ruanda unterstützt.