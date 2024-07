„Das MVZ Urologie in Idar muss bleiben“, lautete die klare Botschaft des Protestes in Idar. Der Aufsichtsrat möge die Entscheidung überdenken und das Wohl der Patienten in den Vordergrund stellen, waren sich die Akteure am Samstagmorgen einig. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Joe Weingarten sicherte seine Unterstützung zu und übte Kritik an der SHG. Foto: Hosser