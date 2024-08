Plus Idar-Oberstein PhysioPlus- Gesundheitszentrum in Idar-Oberstein: Sogar Kurse für Edelsteinschleifer Von Vera Müller i Franziska Schmitt freut sich auf die Eröffnung des neuen Gesundheitszentrums in Tiefenstein. Am Samstag geht es los. Foto: Vera Müller Wo früher tägliche Einkäufe erledigt wurden, geht es ab jetzt um Gesundheit und Rehabilitation. In Tiefenstein wird aus dem Spar-Markt ein Gesundheits-Hotspot. Dazu trägt die Gründung des Gesundheitszentrums PhysioPlus bei. Die Eröffnung wird am Samstag, 31. August, 10 Uhr, gefeiert. Zu Gast wird auch OB Frank Frühauf sein. Lesezeit: 2 Minuten

Noch gibt es eine Menge zu tun. Überall wird gewerkelt. Auch die Geräte fehlen noch. Aber bis Samstag soll alles fertig sein: zur Not mithilfe von Nachtschichten. 14 Tonnen Material wurden rausgeholt, darunter drei Kühlräume (was gar nicht so einfach war), einige Tonnen Material mehr wurden reingesteckt. Übrig bleiben zwei ...