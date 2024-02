Birkenfeld

Pfeffersprayattacke in der Achtstraße: Polizei sucht unbekannten Täter

Einen Schockmoment hat am Freitagabend ein Mann erlebt, als er gegen 20.50 Uhr in ein Mehrparteienhaus in der Achtstraße in Birkenfeld zurückgekehrt, wo er wohnt. Als er gerade im Begriff war, die Hauseingangstür zu öffnen, sei er mittels Reizgas, vermutlich Pfefferspray, von einer bisher unbekannten Person besprüht worden, berichtet die Polizei.