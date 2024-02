Plus Kempfeld Petition für den Erhalt der Sparkassenfiliale in Kempfeld: Kann die Schließung verhindert werden? Mehr als 800 Menschen habe eine Petition gegen die Schließung der Beratungsstelle in Kempfeld unterzeichnet. Die Ortsbürgermeister der betroffenen Gemeinden warnen weiter vor den Folgen. Was Kreis- und Sparkassenverwaltung zu der Forderung sagen. Von Niels Heudtlaß

Der Ortsbürgermeister der Gemeinde Kempfeld, Horst Albohr und die erste Beigeordnete Heidrun Arend haben Landrat Miroslaw Kowalski am Freitag eine Petition gegen die Schließung der Kreissparkassenfiliale in Kempfeld, die für Ende dieses Monats geplant ist, überreicht. Mehr als 800 Unterschriften sind zusammengekommen - rund 350 über Listen, die in den ...