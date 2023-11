Plus Idar-Oberstein Patenschaft per Unterschrift erneuert: Artillerieschule und Stadt Idar-Oberstein gehen Weg gemeinsam weiter Seit 1956 ist die Artillerieschule als zentrale Aus- und Weiterbildungseinrichtung der Artillerietruppe und der streitkräftegemeinsamen taktischen Feuerunterstützung in Idar-Oberstein beheimatet.

Im Jahre 1988 beschlossen der Stadtrat, der Artillerieschule die Patenschaft anzubieten, welche dann am 12. Juni 1988 zwischen Oberbürgermeister Erwin Korb und Kommandeur Heribert Göttelmann offiziell beurkundet wurde. Da das zwischenmenschliche Miteinander der Bürgerinnen und Bürger der Garnisonsstadt mit den Soldatinnen und Soldaten am Standort gerade in der heutigen Zeit ...