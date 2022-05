In Idar-Oberstein wird es nach den Corona-bedingten Ausfällen 2020 und 2021 auch in diesem Jahr kein Spießbratenfest geben. Darüber hatte unsere Zeitung berichtet, und damit stellt sich nun die Frage: Droht nicht nur diesem, sondern auch anderen traditionellen Volksfesten im Nationalparkkreis im Sommer neuerliche Absagen? Wir haben bei den Verantwortlichen in Veitsrodt, Birkenfeld, Baumholder und in Hoppstädten-Weiersbach nachgehört.