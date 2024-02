Plus Idar-Oberstein One Billion Rising: Weltweiter Protest gegen Gewalt an Frauen Wenn man den Tanz beschreiben will, den die etwa 20 Tänzerinnen aus allen Altersgruppen am Mittwochnachmittag unter freiem Himmel auf dem Schleiferplatz zeigten, fällt einem zuerst das gute alte Aerobic oder eine Nummer aus dem Tanzfilm „Flashdance“ ein: Arme und Beine sind in ständiger Bewegung, manchmal ruckartig, manchmal fließend: hoch, runter, rechts, links. Von Karl-Heinz Dahmer

Und mittendrin halten die Mitmachtänzerinnen in einer Szene auf dem Schleiferplatz unsichtbare Ketten in den Händen. Diese nicht vorhandenen Ketten werden nach unten gedrückt und am Knie gebrochen. Das ist die Botschaft im Tanz und dem dazugehörenden Song „Break the Chain“, der sich vor allem an Frauen richtet: Brecht eure ...