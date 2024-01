Die eine Großbaustelle ist am Ortsrand schon seit Spätsommer nicht zu übersehen, die nächste kündigt sich in den kommenden Wochen durch den Einsatz von Motorsägen an. Die Erschließung des Neubaugebiets und die geplante Umgestaltung des Friedhofs bestimmen derzeit die Aktivitäten der Gemeinde. Im Rat ging es in dessen jüngster Sitzung aber auch um die bevorstehende Glühweinwanderung.