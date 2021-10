Baumholder

Vorfahrt missachtet: 29-Jährige bei Unfall nahe Baumholder schwer verletzt

Bei einer Kollision an der Einmündung der L169 in die L348 im Bereich des "Schwarzen Wäldchens" hat am Samstag eine Autofahrerin schwere Verletzungen davongetragen. Die beiden Insassen des anderen unfallbeteiligten Wagens wurden leicht verletzt.