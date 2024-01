Notaufnahme am Klinikum Idar-Oberstein: Kein Ersatz für den Hausarzt

Seit dem 1. Januar 2024 haben die Bereitschaftsärztlichen Praxen der Kassenärztlichen Vereinigung teilweise nachts oder wochentags gänzlich geschlossen. Damit einhergehend verzeichnet die Zentrale Notaufnahme (ZNA) des Klinikums Idar-Oberstein zum Jahresbeginn einen starken Anstieg der Fallzahlen in der Zentralen Notaufnahme, insbesondere in den Zeiten, in denen die Bereitschaftspraxen neuerdings geschlossen haben.