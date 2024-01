Sie ist stets die erste große Freiluftveranstaltung im Nationalparkkreis im neuen Jahr, und Bibbern ist bei ihr zumindest für die wagemutigen Hauptdarsteller garantiert angesagt: Am Sonntag, 7. Januar, steht im Baumholderer Stadtweiher die Jubiläumsausgabe des Neujahrsschwimmens an. Zum inzwischen zehnten Mal – in der Corona-Zeit gab es eine Zwangspause – geht das Spektakel über die Bühne, das sich in der Regel eine große Besucherschar vom Ufer aus anschaut.