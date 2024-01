Plus Idar-Oberstein Neujahrsempfang mit Pauken und Orgel: Dombläser waren erneut zu Gast in Idar-Oberstein Jörg Wagner, derzeitiger Präsident des Lions-Clubs Idar-Oberstein, konnte sich über einen regen Zuspruch freuen und schaute bei seiner Begrüßungsansprache in eine wieder gut besuchte Johanneskirche. Zum 36. Mal waren die Mainzer Dombläser nach Idar-Oberstein gekommen.

Diesmal waren unter der Leitung von Stephan Hofmann an der Posaune die beiden Trompeter Lajos Rezmuves und Christian Tolksdorff, Jens Hentschel am Horn, Oswald Prader an der Tuba und fürs Schlagwerk Tomoko Ishige-Wehrheim zu Gast. Als „festlich“ hatten sie den Abend angekündigt, und die gut 200 Zuhörer genossen ein abwechslungsreiches ...