Plus Kreis Birkenfeld Neujahrsempfang des Grünen Kreisverbandes Birkenfeld: ein Plädoyer für Wärmepumpen Beim Neujahrsempfang der Grünen im Kreis Birkenfeld geht es vor allem um die Zukunft der Wärmepumpe. Doch die Veranstaltung musste mit der Polizei abgestimmt werden. Im Nachbarkreis führten Drohungen sogar zu einer Absage. Von Thomas Brodbeck

Zum ersten Mal in der Geschichte des Neujahrsempfangs von Bündnis 90/Die Grünen, Kreisverband Birkenfeld, wurde die Veranstaltung mit der Polizei abgestimmt. In einem Nachbarkreis musste eine solche Feier aufgrund der Drohung gegen den Wirt abgesagt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Grünen. Eine Stimmung der Angst Dies sei ein weiteres Zeichen, ...