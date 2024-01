Ihr am besten gehütetes Geheimnis hat die Karnevalsgesellschaft „Narrhalla“ Buhlenberg (KGNB) bereits pünktlich am Elften im Elften 2023 mit einer Proklamation gelüftet. Doch erst jetzt kommt die Regierungszeit der Tollitäten vom „Monte Buhlo“ so richtig ins Rollen.