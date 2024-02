Neues i-kfz-Portal läuft noch nicht: Probleme bei der Zulassungsstelle

In der Koblenzer Kfz-Zulassungsstelle müssen Bürger einige Wochen auf einen Termin warten. Symbol Foto: dpa/Arne Immanuel Bänsch

Hintergrund ist die verzögerte Inbetriebnahme des neuen i-kfz-Portals Stufe 4 für Rheinland-Pfalz und die Abschaltung des aktuell genutzten i-kfz-Portals Stufe 3. Dadurch können vorübergehend insbesondere Neuzulassungen, Wiederzulassungen, Umschreibungen und Außerbetriebsetzungen nicht mehr über das Internet abgewickelt werden, so die Stadtverwaltung.

In der Übergangszeit können die Zulassungsvorgänge nur beim Bürgerbüro der Stadtverwaltung erledigt werden. Die Dienste Wunschkennzeichen und Zufallskennzeichen bleiben weiterhin online über das Kfz-Portal verfügbar. Die verspätete Umsetzung von i-Kfz Stufe 4 sei zwar sehr bedauerlich, liege jedoch außerhalb des Einflussbereichs der städtischen Zulassungsbehörde „und ist daher nicht von uns zu vertreten“, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung.

Hintergrund dieser Maßnahme ist eine Neufassung der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), die am 1. September 2023 in Kraft getreten ist. „Mit ihr wurde es rechtlich ermöglicht, die Onlinezulassung von Fahrzeugen in vielen weiteren Fallkonstellationen als bisher nutzen zu können. Beispielsweise für die Zuteilung von Oldtimer-, Saison- und E-Kennzeichen oder das sofortige Losfahren mit ungestempelten Kennzeichen. Die technische Umsetzung der neuen Onlinefunktionen, die als i-Kfz Stufe 4 bezeichnet werden, ist jedoch mit mehr Aufwand verbunden, als dies zu erwarten war. Zudem sind aufgrund verschiedener Cyberangriffe die Anforderungen an die IT-Sicherheit nochmals erhöht worden.“

Damit können in Rheinland-Pfalz die Programme zur Nutzung von i-Kfz Stufe 4 voraussichtlich erst ab Mitte/Ende Februar freigeschaltet werden. „Darüber hinaus können aufgrund erhöhter IT-Sicherheitsanforderungen ab 1. Februar 2024 die bisherigen Funktionen der i-Kfz Stufe 3 nicht mehr zur Verfügung gestellt werden“, teilt die Verwaltung weiter mit. red