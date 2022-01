VG Birkenfeld

Neues Angebot der VG Birkenfeld: Ab Samstag auch PCR-Tests in alter Feuerwache

Im Testzentrum in der alten Feuerwache in Birkenfeld (Brückener Straße 5) bietet die VG-Verwaltung ab Samstag, 15. Januar, nun auch PCR-Tests an – und dies ohne vorherige Terminvereinbarung. Die Verbandsgemeindeverwaltung ergänzt mit den PCR-Tests ihr bisheriges Angebot von Antigen-Schnelltests, die in insgesamt fünf Testzentren in Birkenfeld, Brücken, Hoppstädten-Weiersbach und Niederbrombach durchgeführt werden.