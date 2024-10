Plus Nohen

Neuer Nohener Ortschef will Dorf wieder beleben

i Kultur zurückbringen und die Jugend stärken: So will Nohens neuer Ortsbürgermeister Karsten Lauer seine Gemeinde wieder auf die Spur lenken. Foto: Niels Heudtlaß

Vor rund zwei Monaten tritt Karsten Lauer das Amt des Ortsbürgermeisters in Nohen an. Nach dem Rücktritt des kompletten damaligen Gemeinderats im Februar übernimmt er kein leichtes Erbe. Doch der Neuling in der Kommunalpolitik hat viele Pläne für sein Dorf.