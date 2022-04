Plus Idar-Oberstein

Die Bewerbung ist schon raus: Edelsteinbearbeitung an der Oberen Nahe soll immaterielles Weltkulturerbe werden

Der erste Schritt ist getan: Die „Edelsteinbearbeitung in der Region Obere Nahe“ hat gute Chancen, „Immaterielles Kulturerbe“ der Unesco zu werden. Die entsprechende Bewerbung des Mainzer Innenministeriums wurde jetzt auf dem Weg in die Kultusministerkonferenz gebracht, die sie an die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur mit Sitz in Berlin weiterleitet.