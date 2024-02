Es ist ein nicht nur für Idar-Oberstein bisher einmaliges Projekt: Als Quantensprung bezeichnete Ministerpräsident Malu Dreyer den geplanten Neubau für das Klinikum. Sie war am Dicken Donnerstag selbst in die Schmuckstadt gekommen, um den Förderbescheid für das 134,5 Millionen Euro teure Vorhaben zu überreichen. Das Land steuert dazu 108,5 Millionen Euro bei – Rekord in Rheinland-Pfalz. „Das ist ein starkes Signal für die ganze Region“, betonte Dreyer. Kein Wunder, dass die Laune beim Träger, der Saarländischen Heilstätten GmbH (SHG), und den kommunalen Vertretern der an ihr beteiligten Gesellschaftern bestens war.