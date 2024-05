Plus Birkenfeld/Kempfeld/Hilscheid Nationalpark-Bürgerforum geht neue Wege: Infos und Wanderungen an drei Orten i Die Wildenburg bei Kempfeld ist Standort eines der drei Nationalparktore. Foto: Heidrun Braun Informieren und in den Dialog gehen: Das Bürgerforum des Nationalparks Hunsrück-Hochwald lädt die Bevölkerung für Samstag, 15. Juni, ab 13 Uhr zu Veranstaltungen an den Nationalparktoren am Erbeskopf, an der Wildenburg und in Otzenhausen ein. Lesezeit: 1 Minute

Damit möchte man der lokalen Bevölkerung die Möglichkeit geben, sich über die aktuellen Entwicklungen zum Schutzgebiet und den Toren zu informieren, heißt es in einer Pressemitteilung des Nationalparkamtes. Das Bürgerforum 2024 wird diesmal also nicht als zentrale Veranstaltung an einem Standort stattfinden, sondern zeitgleich an den drei Nationalparktoren. Am Keltenpark, am ...