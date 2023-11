Nach möglichen Wolfsübergriffen im Kreis Birkenfeld: Jäger und Hundehalter sind alarmiert

Am 12. Oktober hat eine Wildtierkamera in der Gemarkung Buhlenberg einen Wolf fotografiert, zwei Tage später hat ein Wolf möglicherweise bei Baumholder ein Kalb gerissen. In Rimsberg vermisst ein Landwirt seit dem 19. Oktober drei Kälber. In Thalfang wurden am Freitag mehrere Schafe gerissen – die Meldungen häufen sich in den vergangenen Tagen. Der Wolf, so könnte man glauben, ist im Nationalparkkreis Birkenfeld angekommen.